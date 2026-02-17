На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмособытие произошло в 222 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 45 км.
По предварительной оценке, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой 3 балла.
Как сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение ощущалось и на Курильских островах: жители Северо-Курильска могли почувствовать сейсмособытие до 4−5 баллов. Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.
