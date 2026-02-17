Ричмонд
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 71% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Сейсмособытие произошло в 222 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 45 км.

По предварительной оценке, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой 3 балла.

Как сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение ощущалось и на Курильских островах: жители Северо-Курильска могли почувствовать сейсмособытие до 4−5 баллов. Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
