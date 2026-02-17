Один из округов России во вторник «прокатится» на погодных качелях

На юге Красноярского края сегодня сохранится умеренно теплая погода: днем температура установится около +5 °C. Однако на подходе окажется холодный воздух в сопровождении метелей. В Омске во вторник продержится нулевая температура. К концу рабочей недели резко похолодает до −14 °C. Зима из Сибири уходить не планирует.