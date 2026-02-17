Один из округов России во вторник «прокатится» на погодных качелях

Во вторник, 17 февраля, на Чукотке пройдут сильные снегопады и метели. В Анадыре температура установится −8 °C, в Магадане — −13 °C, в Петропавловске-Камчатском — −1 °C. В Верхоянске ожидается −37 °C, в Чите и Благовещенске — −9 °C, в Хабаровске — −7 °C, во Владивостоке — +1 °C.
На юге Красноярского края сегодня сохранится умеренно теплая погода: днем температура установится около +5 °C. Однако на подходе окажется холодный воздух в сопровождении метелей. В Омске во вторник продержится нулевая температура. К концу рабочей недели резко похолодает до −14 °C. Зима из Сибири уходить не планирует.
В Салехарде — −22 °C, в Норильске — −16 °C, в Хатанге — −31 °C. В Тюмени термометр покажет +2 °C, в Новосибирске — +1 °C, в Ханты-Мансийске — −12 °C.
Урал столкнется с погодными качелями. В Екатеринбурге сегодня установится +3 °C, завтра подморозит до −7 °C, дороги покроются льдом. В Перми — −6 °C, в Челябинске — +4 °C, в Уфе — +2 °C, в Оренбурге — +1 °C.
Сложные погодные условия ожидаются на европейской территории России. Южный циклон продолжит накрывать Крым: там сегодня прогнозируют +9 °C, пройдут дожди. В низовьях Дона осадки выпадут в смешанной фазе. На Кубани дожди могут спровоцировать переполнение рек. В Сочи — +16 °C, во Владикавказе — +17 °C, в Астрахани — +8 °C.
В Санкт-Петербурге установится переменная облачность, −7 °C. В Москве снегопад прекратится, термометр покажет −8 °C. Геомагнитная ситуация на Земле ожидается неустойчивая.