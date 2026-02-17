Ричмонд
Столичный регион получил половину месячной нормы осадков за день

В понедельник, 16 февраля, на столицу обрушилась метель. Порывы ветра по области достигали 19 метров в секунду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Freepik

За минувшие сутки в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Пик пришелся на Черусти: там зафиксировали около 20 миллиметров влаги. Это 50% февральской нормы. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеостанция в Кашире отметила 19 миллиметров снега. В Коломне и Серпухове синоптики зарегистрировали прибавление 12 миллиметров влаги. Клин и Дмитров ненастье обошло стороной: там оборудование показало по нулям.

На базовой метеостанции ВДНХ выпало четыре миллиметра снега. В районе Тушино за сутки прибавилось три миллиметра, на Балчуге — девять миллиметров.

В Центральной России, Черноморье и Поволжье показатель местами приблизился к 100% климатической нормы. Лидером стал Курск: там высыпало почти 40 миллиметров осадков.

Также рекордный уровень зафиксировали в Орле: 20 миллиметров при норме 34 миллиметра. В Туле выпало 29 миллиметров, во Владимире — 25 миллиметров, в Рязани — 36 миллиметров. Снегопады прошли в Пензе, Нижнем Новгороде, Мордовии.

Согласно прогнозу синоптиков, в Центральной России ожидается короткая передышка от метелей. В столичный регион новая порция снега придет в четверг, 19 февраля. В следующую волну выпадет еще примерно 20 миллиметров снега.