Столичный регион получил половину месячной нормы осадков за день

За минувшие сутки в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Пик пришелся на Черусти: там зафиксировали около 20 миллиметров влаги. Это 50% февральской нормы. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.