Синоптики назвали сроки возвращения снегопадов в Центральную Россию

Еще один теплый фронт начнет движение в сторону низовий Волги. Крайний юг окажется под его влиянием — туда не сможет проникнуть сильная прохлада. Однако температурный фон все равно слегка опустится. В Причерноморье сегодня ожидается от +10 до +15 °C.