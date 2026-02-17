Синоптики назвали сроки возвращения снегопадов в Центральную Россию

Во вторник, 17 февраля, на юге России продолжат идти дожди, в горных районах ожидается переход в смешанную фазу. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Еще один теплый фронт начнет движение в сторону низовий Волги. Крайний юг окажется под его влиянием — туда не сможет проникнуть сильная прохлада. Однако температурный фон все равно слегка опустится. В Причерноморье сегодня ожидается от +10 до +15 °C.
В Европейскую Россию придет холодный арктический воздух. Похолодает на северо-западе страны, в центре и Черноземье. Там термометр покажет от −7 до −12 °C. Черноземье ожидает самый резкий скачок в холод: еще вчера там температура составляла +4 °C.
В среду, 18 февраля, над Балканами пройдет новый мощный циклонический вихрь. Он направится на север. К вечеру дойдет до юго-запада Европейской России. Снегопады начнутся в Воронеже. Температурный фон пойдет вверх: поднимется с −9 до −6 °C.
К четвергу, 19 февраля, осадки усилятся. Снег будет переходить в ледяной дождь. Температура поднимется до нуля градусов. В пятницу, 20 февраля, потепление продолжится, осадки не прекратятся.
В Центральной России вторник и среда окажутся перерывом в снегопадах. В этот период в Москву вернутся холода до −10 °C. В четверг снова придут метели — город заметет. Температура поднимется до −3 °C.