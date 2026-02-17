Мал, да удал: магнитная буря ночью поразила ученых

В ночь на вторник, 17 февраля, ученые зарегистрировали на Земле магнитную бурю. Ей присвоили класс G2. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Эксперты отметили, что ночное событие стало самым сильным в феврале. Геомагнитный индекс Кр дошел до шести единиц — он оказался в красной зоне. При этом возмущение длилось менее получаса. Оно резко возникло и так же затухло.
Утром показатели находились в возмущенной области. Индекс геомагнитной активности опустился к четырем баллам.
В течение дня вероятность повторных событий слабого уровня составит 40%. Шанс новой магнитной бури степени G1 и выше дойдет до 36%.
Напомним, что вчера на Солнце зафиксировали необычную форму корональной дыры — она напоминала дракона. Минувшей ночью объект стал причиной полярных сияний на северо-западе и севере России. Они длились недолго: около 40 минут.
Сегодня на Земле ожидается кольцевое солнечное затмение. Его смогут наблюдать всего несколько человек на планете. Для этого необходимо находиться в Антарктиде. Единственной точкой, где получится увидеть редкое явление, станет российская станция «Мирный». Событие начнется в 12:58, на пик выйдет в 15:13 по московскому времени.