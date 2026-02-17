Мал, да удал: магнитная буря ночью поразила ученых

Сегодня на Земле ожидается кольцевое солнечное затмение. Его смогут наблюдать всего несколько человек на планете. Для этого необходимо находиться в Антарктиде. Единственной точкой, где получится увидеть редкое явление, станет российская станция «Мирный». Событие начнется в 12:58, на пик выйдет в 15:13 по московскому времени.