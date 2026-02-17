На Земле началось солнечное затмение

«Около 20 минут назад в Антарктиде на Землю упала полутень Луны — началось первое из двух солнечных затмений этого года. Примерно через 1.5 часа, в 14:44 по Москве, Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человека на Земле», — указано в посте лаборатории в telegram-канале.