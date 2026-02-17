Ричмонд
На Земле началось солнечное затмение

В Антарктиде началось солнечное затмение. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Около 20 минут назад в Антарктиде на Землю упала полутень Луны — началось первое из двух солнечных затмений этого года. Примерно через 1.5 часа, в 14:44 по Москве, Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человека на Земле», — указано в посте лаборатории в telegram-канале.

Это затмение стало первым в 2026 году и носит кольцеобразный характер: максимум явления ожидается около 15:13 по московскому времени, а «огненное кольцо» полностью видно только с территории Антарктиды.

Частичные фазы могут наблюдать жители южных районов Южной Америки, юга и юго-запада Африки, а также судна в южных акваториях Атлантического и Индийского океанов. Астрологи считают, что влияние затмения сохранится около месяца и связывают его с обострением конфликтов и усилением природных катаклизмов.