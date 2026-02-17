Сможет ли Европа приспособиться к изменениям климата: ответ ученых

Ученые сообщили, что температура воздуха в европейских странах к 2100 году способна вдвое превысить цели Парижского соглашения 2015 года. Согласно ему, критический порог составляет от 1,5 до двух градусов. Об этом написали в издании The Guardian.
Генеральный директор Королевского нидерландского метеорологического института Маартен ван Аалст подчеркнул, что адаптироваться к новым условиям будет сложно, но реально. Эксперт отметил, что в настоящее время Европа не выстроила достаточную защиту от климатических угроз. В последние годы континент пережил череду разрушительных катаклизмов.
В 2021 году случилось наводнение в немецкой долине Ар: оно унесло жизни 134 человек. В 2024-м трагедия повторилась в испанской Валенсии: погибли 229 жителей.
Кроме того, ежегодные волны экстремальной жары приводят к десяткам тысяч смертей по всей Европе. Более половины случаев напрямую связаны с ростом температуры из‑за сжигания ископаемого топлива. Прошлым летом лесные пожары охватили рекордные площади. По масштабам они превзошли все зафиксированные ранее показатели.
Недавно Португалия столкнулась с мощным штормом. Власти сообщили минимум о 16 погибших и ущербе около 775 миллионов евро.
Подобная ситуация показала, что текущих мер адаптации мало. Ученые посоветовали европейским странам регулярно проводить оценку климатических рисков. Им необходимо внедрить изменения в каждую сферу государственной политики. Кроме того, требуется увеличить финансирование защитных мер, привлекая не только бюджетные, но и частные средства.