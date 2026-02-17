На две минуты меньше: жителей Кипра попросили экономить воду из-за засухи

По словам руководителя департамента развития водных ресурсов Элианы Тофы Кристиду, нынешняя засуха — самая тяжелая с 1901 года. Объем воды в водохранилищах достиг минимума. Например, Курис заполнен лишь на 12,2%. В среднем по острову запасы составляют 13,7% от общей емкости. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.