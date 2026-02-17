На две минуты меньше: жителей Кипра попросили экономить воду из-за засухи

Власти Кипра призывали граждан сократить потребление воды минимум на 10%. Такой объем вытекает, если открыть кран на две минуты. Об этом сообщили в издании The Guardian.
По словам руководителя департамента развития водных ресурсов Элианы Тофы Кристиду, нынешняя засуха — самая тяжелая с 1901 года. Объем воды в водохранилищах достиг минимума. Например, Курис заполнен лишь на 12,2%. В среднем по острову запасы составляют 13,7% от общей емкости. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.
Синоптики отметили, что температура в регионе растет на 20% быстрее, чем обычно. При этом количество осадков снизилось на 15%, а потребность в воде выросла на 300% из‑за роста населения и туризма.
Ежегодно остров посещают три миллиона путешественников. Это почти втрое больше постоянного населения Кипра.
В связи со сложившейся ситуацией власти приняли ряд мер. Они запустили кампанию по повышению осведомленности населения о водосбережении. Также они планируют ограничить среднесуточное потребление до 140 литров на человека. Сейчас в некоторых регионах оно достигает 500 литров.
Кроме того, в стране внедряется технология повторного использования сточных вод. Бригады устраняют протечки в инженерных сетях. В городских коммуникациях насчитывается около 40% изношенных участков. В домах проводят установку водосберегающих приборов и наращивают число опреснительных установок. К концу 2026 года планируют запустить 14 единиц.
Однако подобную политику одобрили не все. Депутат Чаралампос Теопемпту указал на высокую стоимость и экологические риски опреснения, а также на нерациональное использование воды — например, содержание газонов и гольф‑полей.