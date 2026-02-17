Волна лавин в Альпах унесла десятки жизней: видео

За первую неделю февраля в итальянских Альпах погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов. По сведениям издания APnews, 10 человек стали жертвами лавин.
Трагедии произошли вдали от оборудованных курортов — в Ломбардии, Кортина‑д’Ампеццо, Южном Тироле. Среди происшествий — гибель двух лыжников у ледника Мармолада, троих в Трентино, туриста на горе Граппа, альпиниста в Валле‑д’Аоста.
Спасатели заранее предупреждали об опасности: свежий снег образовал ветровые наслоения над слабым подстилающим слоем. Даже незначительное воздействие — вес одного человека или дополнительная масса снега — способно спровоцировать сход лавины.
Одно из таких опасных явлений сняли очевидцы и выложили в Сеть. Несмотря на угрозу, люди продолжили выходить на опасные склоны.
Схожую ситуацию отметили не только в Италии. Во французских Альпах за тот же период погибли по меньшей мере четыре лыжника: один — у Монженвра, другой — в массиве Белледон, двое — в районе Сен‑Веран.
Общая цифра жертв за первую неделю февраля в европейских Альпах достигла 60 человек. Спасательные службы призывали туристов и спортсменов быть бдительными и оценивать риск нахождения в горах.