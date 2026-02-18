Синоптики назвали регионы, куда идет снежный фронт

В среду, 18 февраля, у Байкала температура установится около нуля градусов. В Благовещенске ожидается −10 °C, в Южно-Сахалинске — −1 °C. В Мирном сегодня прогнозируют −13 °C, в Якутске — −29 °C, в Магадане — −12 °C.
В восточной части Сибири ожидается оттепель. Однако надолго она не задержится: со стороны Урала придет холод. Сегодня в Новосибирске пройдет мокрый снег, в Красноярске ожидается дождь. В Кемерове — +3 °C, в Иркутске — +2 °C, в Туре — −18 °C, в Норильске — −26 °C, в Хатанге — −34 °C. На Урале прогнозируют солнечную погоду, температура установится от −10 до −15 °C.
Север, северо-запад и центр страны в среду окажутся вдали от южного ненастья. От Пскова до Рязани осадков не ожидается. Температура воздуха установится от −9 до −12 °C. Но к Курску, Воронежу, Брянску и Белгороду подберется Балканский циклон: там начнутся снегопады. В Мурманске прогнозируют сегодня −14 °C, в Архангельске — −8 °C, в Воркуте — −26 °C, в Петрозаводске — −9 °C.
На юге страны пройдут дожди с грозами. Синоптики предупредили об угрозе переполнения рек. В Луганске — +2 °C, в Краснодаре — +17 °C, в Севастополе — +9 °C, в Сочи — +20 °C.
В Северной столице сегодня осадков не ожидается, термометр покажет −7 °C. В Москве воздух днем прогреется до −9 °C, сегодня снег не прогнозируют — он обрушится на столицу завтра.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация.