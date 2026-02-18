Синоптики назвали регионы, куда идет снежный фронт

Север, северо-запад и центр страны в среду окажутся вдали от южного ненастья. От Пскова до Рязани осадков не ожидается. Температура воздуха установится от −9 до −12 °C. Но к Курску, Воронежу, Брянску и Белгороду подберется Балканский циклон: там начнутся снегопады. В Мурманске прогнозируют сегодня −14 °C, в Архангельске — −8 °C, в Воркуте — −26 °C, в Петрозаводске — −9 °C.