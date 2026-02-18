В четверг Европейскую Россию накроют снегопады и метели

В четверг, 19 февраля, циклонический вихрь обрушится на Русскую равнину. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Сегодня снежный фронт придет к юго-западной части Европейской России: там пойдет снег. За сутки ожидается выпадение 33% месячной нормы осадков. На юг вторжение принесет ледяные дожди. Они пройдут в Черноземье и Приазовье, а также заденут низовье Дона.
В Курске снегопад пойдет вечером. Пик осадков ожидается в ночь на 19 февраля. К четвергу сугробы в регионе подрастут на 20 сантиметров — ситуация на дорогах ухудшится. Завтра днем погода начнет налаживаться, температура установится около нуля градусов. Снег сменят ледяные дожди.
На европейской территории России пик непогоды придется на четверг. Осадки прогнозируют от Кавказа до Балтики. В северных районах пройдут снегопады и метели, в Черноземье и Поволжье — дожди. Ожидается выпадение 50% месячной нормы влаги.
В Центральной России сегодня установится морозная погода с дневной температурой около −9 °C. Завтра метеоситуация сложится под влиянием циклона — пройдет снегопад, к вечеру ожидается метель. За день снежный покров увеличится до 25 сантиметров. Синоптики предупредили о возможных 10-балльных пробках на дорогах, обрушении деревьев и снежных заносах.