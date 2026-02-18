В четверг Европейскую Россию накроют снегопады и метели

В Центральной России сегодня установится морозная погода с дневной температурой около −9 °C. Завтра метеоситуация сложится под влиянием циклона — пройдет снегопад, к вечеру ожидается метель. За день снежный покров увеличится до 25 сантиметров. Синоптики предупредили о возможных 10-балльных пробках на дорогах, обрушении деревьев и снежных заносах.