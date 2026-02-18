Мощные лесные пожары в Техасе и Оклахоме перекинулись на соседний Канзас: видео

Возгорание перекинулось на пограничные районы Канзаса. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Энглвуд. Там чрезвычайное положение действует до четверга, 19 февраля. Из-за снижения видимости в регионе приостановили движение на трассах I-70 и US-50. Власти предупредили о пыльных бурях на дорогах.