Мощные лесные пожары в Техасе и Оклахоме перекинулись на соседний Канзас: видео

В выходные после прихода штормового фронта в Америке вспыхнули лесные пожары. По сведениям местных СМИ, огонь распространяется быстро, уничтожая по пути сельскохозяйственные земли.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +10° 7 м/с 82% 756 мм рт. ст. +8°

Сильные пожары продолжают бушевать в двух штатах США — Оклахоме и Техасе. Причиной возгораний стали низкая влажность воздуха и сильный ветер. Об этом рассказали в издании NBC News.

В городе Вудворд, штат Оклахома, в безопасное место вывезли почти 30% жителей. Власти сообщили, что эвакуация носила добровольный характер. Всего из города уехали 4000 из 12 000 проживающих граждан.

В другой части Оклахомы — в городе Бивер — огонь охватил более 6 000 гектаров земли. Пожар продолжил распространяться из-за сильного ветра. Местами скорость потоков достигла 105 километров в час. Согласно прогнозу, пожароопасная погода продержится минимум до пятницы, 20 февраля.

В Техасе власти ввели чрезвычайное положение в западных и северо-западных районах. Там порывы ветра разогнались до 96 километров в час.

Возгорание перекинулось на пограничные районы Канзаса. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Энглвуд. Там чрезвычайное положение действует до четверга, 19 февраля. Из-за снижения видимости в регионе приостановили движение на трассах I-70 и US-50. Власти предупредили о пыльных бурях на дорогах.

Предупреждение об угрозе пожаров действует также в Колорадо, Айове, Миннесоте, Небраске и Южной Дакоте.

Из-за сильного ветра произошла массовая авария в Колорадо. В ДТП погибли четыре человека, 29 пострадали.

