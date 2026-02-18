Мощные лесные пожары в Техасе и Оклахоме перекинулись на соседний Канзас: видео

Сильные пожары продолжают бушевать в двух штатах США — Оклахоме и Техасе. Причиной возгораний стали низкая влажность воздуха и сильный ветер. Об этом рассказали в издании NBC News.
В городе Вудворд, штат Оклахома, в безопасное место вывезли почти 30% жителей. Власти сообщили, что эвакуация носила добровольный характер. Всего из города уехали 4000 из 12 000 проживающих граждан.
В другой части Оклахомы — в городе Бивер — огонь охватил более 6 000 гектаров земли. Пожар продолжил распространяться из-за сильного ветра. Местами скорость потоков достигла 105 километров в час. Согласно прогнозу, пожароопасная погода продержится минимум до пятницы, 20 февраля.
В Техасе власти ввели чрезвычайное положение в западных и северо-западных районах. Там порывы ветра разогнались до 96 километров в час.
Возгорание перекинулось на пограничные районы Канзаса. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Энглвуд. Там чрезвычайное положение действует до четверга, 19 февраля. Из-за снижения видимости в регионе приостановили движение на трассах I-70 и US-50. Власти предупредили о пыльных бурях на дорогах.
Предупреждение об угрозе пожаров действует также в Колорадо, Айове, Миннесоте, Небраске и Южной Дакоте.
Из-за сильного ветра произошла массовая авария в Колорадо. В ДТП погибли четыре человека, 29 пострадали.