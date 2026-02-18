Ричмонд
В замерзший Финский залив направили атомный ледокол «Сибирь»

«Росатом» по запросу Минтранса направил в Финский залив атомный ледокол, рассказал «Ъ» глава корпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что такая просьба поступила «впервые за долгие годы». Из-за экстремальных морозов в Финском заливе возникла угроза судоходству.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не могли не пойти навстречу. На прошлой неделе СУАЛ “Сибирь” проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив. В настоящий момент атомоход подходит к Северной столице и к 14:00 должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области», — рассказал руководитель «Росатома».

По прибытии ледокол незамедлительно приступит к обеспечению ледокольных проводок, подчеркнул Алексей Лихачев.

Из-за морозов последних полутора месяцев площадь оледенения Финского залива достигла 80%. Сложная ледовая обстановка и обязательные требования водолазного осмотра судов фактически парализовали экспорт через балтийские порты. 16 февраля Минтранс сообщил «Ъ», что запросил у «Росатома» атомный ледокол для проводок по заливу.

