В замерзший Финский залив направили атомный ледокол «Сибирь»

«Мы не могли не пойти навстречу. На прошлой неделе СУАЛ “Сибирь” проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив. В настоящий момент атомоход подходит к Северной столице и к 14:00 должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области», — рассказал руководитель «Росатома».
По прибытии ледокол незамедлительно приступит к обеспечению ледокольных проводок, подчеркнул Алексей Лихачев.
Из-за морозов последних полутора месяцев площадь оледенения Финского залива достигла 80%. Сложная ледовая обстановка и обязательные требования водолазного осмотра судов фактически парализовали экспорт через балтийские порты. 16 февраля Минтранс сообщил «Ъ», что запросил у «Росатома» атомный ледокол для проводок по заливу.