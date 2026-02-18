Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов

В Шереметьеве, в свою очередь, отметили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме и обеспечивает рейсы на прилет и вылет российских и иностранных авиакомпаний по суточному плану полетов. «Мы внимательно следим за ситуацией и заранее готовимся к работе в сложных погодных условиях. Все службы аэропорта переведены в усиленный режим. Выведены дополнительные смены личного состава, техника и запасы реагентов обеспечены в достаточном количестве», — отметили там, предупредив, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Также возможны корректировки в расписании. «В условиях интенсивного снегопада безопасность всегда остается для нас безусловным приоритетом», — напомнили там.