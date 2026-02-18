Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов

«Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. С учетом опыта работы в январе приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево — это скажется на расписании базовой авиакомпании “Аэрофлот”, — говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, соответствующие меры связаны с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, противообледенительной обработкой самолетов, ритмичной доставкой багажа от воздушных судов в терминалы. «Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме», — отметили в Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что работа воздушного транспорта в регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора, а для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров в авиагавани будут направлены представители ведомств.
О работе авиакомпаний в условиях снегопада
Как отметили в «Аэрофлоте», авиакомпания корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов за 19 февраля в связи с вводом временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. «Пассажиры данных рейсов заранее информируются по контактам, указанным в бронировании. Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте “Аэрофлота”. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт», — добавили там. Пассажирам отмененных рейсов также предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.
Кроме того, в авиакомпании «Россия» также предупредили о корректировке расписания полетов за 19 февраля, в том числе путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов. «Также часть рейсов в/из Санкт-Петербурга переведены во Внуково. Пассажиры данных рейсов заранее информируются по контактам, указанным в бронировании», — добавили там.
Авиакомпания «Победа» также вынужденно корректирует расписание полетов из-за метеорологических условий. Часть рейсов задержаны или отменены, сказали там.
О работе столичных аэропортов во время снегопада
В аэропортах московского авиаузла Шереметьево и Домодедово сообщили о штатной работе несмотря на прогнозируемые погодные условия.
В Шереметьеве, в свою очередь, отметили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме и обеспечивает рейсы на прилет и вылет российских и иностранных авиакомпаний по суточному плану полетов. «Мы внимательно следим за ситуацией и заранее готовимся к работе в сложных погодных условиях. Все службы аэропорта переведены в усиленный режим. Выведены дополнительные смены личного состава, техника и запасы реагентов обеспечены в достаточном количестве», — отметили там, предупредив, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Также возможны корректировки в расписании. «В условиях интенсивного снегопада безопасность всегда остается для нас безусловным приоритетом», — напомнили там.
«Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает прием и вылет рейсов авиакомпаний согласно расписанию. На данный момент задержек и отмен рейсов не планируется. Незначительные корректировки расписания до 30 минут возможны в связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы для очистки от снега», — отметили в Домодедове, добавив, что в аэропорту заранее усилены смены работников, задействованных в очистке перрона и взлетно-посадочной полосы. Кроме того, производственные службы Домодедова готовы к работе в условиях сильного снегопада, уточнили там.
О прогнозе синоптиков
Как сообщали ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные, пик надвигающегося на Москву и Подмосковье сильного снегопада ожидается в первой половине дня в четверг, ориентировочно, с 09:00 до 12:00 мск. Синоптики отмечают, что только предстоящей ночью в столице может выпасть 6−8 мм осадков, прирост снежного покрова достичь 11 см, а за весь период непогоды, которая будет сопровождаться метелью, гололедицей и снежными заносами на дорогах, в столице выпадет до 25 мм осадков. Прирост же снега может достигнуть 31 см.