Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна

«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», — рассказал Терешонок.
Климатолог отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов может произойти в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова — в конце.
«Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) — середина апреля», — добавил он.
Специалист подчеркнул, что об аномалиях конца зимы, февраля, говорить пока рано, однако снега и запасов воды ещё явно прибавится.