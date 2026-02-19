Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.