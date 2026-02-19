В Москве из‑за снегопадов образовались дорожные заторы и очереди на остановках: видео

Около 2:00 по московскому времени осадки пошли на юге Подмосковья. К шести утра циклон «Валли» дошел до центра Москвы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Очевидцы сняли длинные пробки на остановке общественного транспорта. Такая очередь возникла уже в шесть утра.
За первые часы снегопада сугробы на базовой станции ВДНХ доросли до 49 сантиметров. На Балчуге снежный покров увеличился до 58 сантиметров, в районе Тушино — до 54 сантиметров. В среднем прибавка снега составила около семи сантиметров.
Южный циклон в течение дня продолжит движение на север Московской области. Метеостанции отметили ухудшение видимости до 600−1000 метров. На МКАД образовался сильный затор из автомобилей. Очевидцы отметили, что грузовики буксуют из-за снежных заносов и встают на обочинах.
Власти призвали москвичей и гостей столицы при возможности сегодня воспользоваться метро. Пик непогоды ожидается с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Ветер уже разогнался до 12−14 метров в секунду.
В столице до 20 февраля действует штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о метели, гололедице и усилении ветра до 17 метров в секунду.
Снегопады обрушились не только на Москву — ночью они прошли в Брянске, Курске и Орле. За 12 часов выпало от 15 до 23 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы.
Оранжевый код опасности ввели в Иванове, Владимире, Рязани и Туле.