Францию накрыл мощный шторм «Педро»: видео

Ситуацию осложнили предыдущие дожди: земля после них насытилась влагой и не может впитать новую. Вода стекает в реки, которые переполняются и выходят из берегов. Синоптики отметили, что «Педро» стал 16-м штормом за последний сезон, а в этом году — третьим.