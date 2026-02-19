Францию накрыл мощный шторм «Педро»: видео

В четверг, 19 февраля, штормовое предупреждение во Франции ввели на всем атлантическом побережье. Оно действует от Финистера до Ланд. Об этом сообщили в издании RFI.
Согласно сведениям местной метеослужбы, в прибрежной зоне ожидается скорость ветра до 110 километров в час. В остальных районах возможны порывы до 90 километров в час. В стране за два дня выпадет от 30 до 50 миллиметров осадков. Затем шторм уйдет в сторону Италии.
Ситуацию осложнили предыдущие дожди: земля после них насытилась влагой и не может впитать новую. Вода стекает в реки, которые переполняются и выходят из берегов. Синоптики отметили, что «Педро» стал 16-м штормом за последний сезон, а в этом году — третьим.
Сильнее всего пострадали западные и юго-западные районы Франции. В четырех департаментах власти ввели красный уровень угрозы.
С начала прихода шторма один человек пропал без вести. В момент усиления ветра и осадков он находился в каноэ на реке Луара — лодка перевернулась, мужчину не нашли.
Синоптики сообщили об угрозе разливов рек в районах Либурна и Бордо. Предупреждение о паводках действует еще в девяти департаментах.
В Сенте вышедшая из берегов реки вода затопила улицы. Согласно прогнозу, уровень может достичь рекордной отметки в 6,4 метра. Ранее такое значение фиксировали во время наводнений в 1982 и 1994 годах. В регионе эвакуировали уже более 100 домов.