Снегопад в Москве привел к транспортному коллапсу: фото

Балканский циклон пришел в Московскую область в ночь на 19 февраля. Вначале он обрушил осадки на южные районы, к 6:00 по московскому времени добрался до центра. К полудню вся территория столичного региона оказалась накрыта снежными тучами.
Из-за метелей видимость в Москве упала до 200−500 метров. Скорость ветра усилилась до 17 метров в секунду. Прирост снежного покрова составил шесть-семь сантиметров. Высота сугробов достигла 175% климатической нормы. За первую половину дня в Москве выпало восемь миллиметров осадков. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что до рекорда осталось всего два миллиметра.
На дорогах сложилась сложная ситуация. По сведениям очевидцев, на Ярославском шоссе произошла массовая авария с участием более 10 машин. Также сообщили о перевернутом автомобиле в районе Сходни. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали. На Дмитровском шоссе и в Лианозово отмечены сильные снежные заносы.
Из-за снегопада в столичных аэропортах отменили 19 рейсов. 14 взлетов задержали более чем на два часа. В расписание ввели изменения. Пассажиров призвали сверять информацию о перелетах и заранее приезжать на регистрацию из-за увеличения времени обслуживания.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей и гостей столицы о сохранении аномальной погоды. Согласно прогнозу, за день ожидается выпадение 70% месячной нормы осадков. Снегопад продлится всю ночь, ослабление произойдет в пятницу, 20 февраля.
По словам заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова, городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Все силы брошены на ликвидацию последствий. В регионе ведут непрерывный мониторинг дорожной ситуации.
С помощью специальной техники службы прометают улицы и главные магистрали. Пешеходные зоны обрабатывают противогололедными составами. Кроме того, круглосуточно дежурят бригады экстренного реагирования.