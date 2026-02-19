Снегопад в Москве привел к транспортному коллапсу: фото

На дорогах сложилась сложная ситуация. По сведениям очевидцев, на Ярославском шоссе произошла массовая авария с участием более 10 машин. Также сообщили о перевернутом автомобиле в районе Сходни. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали. На Дмитровском шоссе и в Лианозово отмечены сильные снежные заносы.