Рухнувшие крыши и шторм: Регионы страны накрыл циклон «Валли»

Рухнула крыша завода
Из-за скопления снега в Липецкой области обрушилась крыша завода «Моторинвест». Пятерых сварщиков вытащили из-под завалов. Продолжаются поиски еще двоих людей.
Глава Краснинского округа, на территории которого находится предприятие, организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По факту инцидента идут проверки. На место выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин. Он скоординирует работу спасательных служб.
Снег привел к пожарам и ДТП
Наибольший удар стихии пока пришелся на Тульскую область. Там синоптики обещали, что за сутки выпадет 33 сантиметра осадков, однако этот порог явно будет превышен. В столице региона снегопад начался около полуночи, и уже к утру сугробы выросли более чем на 20 сантиметров.
Власти призывают туляков не выезжать на личных автомобилях без острой нужды, а еще накануне отменили подвоз учеников на школьных автобусах. Посещение школ в эти дни — на усмотрение родителей. Тульские вузы — госуниверситет и педагогический имени Л. Н. Толстого — ввели дистанционное обучение.
В областном центре ограничено движение большегрузов. Повышенное внимание — к участку на Калужском шоссе, на отрезке от федеральной трассы М-2 «Крым» до въезда в город. Для фур даже освободили парковку гипермаркета Metro, чтобы они могли переждать там снегопад.
Идет обработка опасных спусков и подъемов, а для помощи грузовикам дежурят шесть тягачей: на Калужском и Веневском шоссе, улице Рязанской, в поселке Менделеевском, на пересечении улиц. Кутузова и Вильямса, на базе МКП «Тулгорэлектротранс».
Тем не менее, не обходится без ДТП. Утром несколько машин столкнулись на Новомосковском шоссе, спровоцировав большую пробку. В соцсетях очевидцы выкладывали видео с застрявшими машинами скорой помощи. На улице Калинина медикам пришлось пациента нести до машины на руках.
Взлетели цены на такси. По данным приложения по заказу такси, доехать от площади Ленина до Автовокзала — около 10 километров по центральной магистрали — обойдется в тысячу рублей. Также днем было приостановлено движение трамвайного челнока.
Кроме того, по данным «РГ», на подъезде к Туле встали несколько поездов и «Ласточка». Через какое-то время железнодорожное сообщение было восстановлено.
Затронула стихия и федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон». В облправительстве отметили, что есть участки с затрудненным движением, но полностью парализованных нет. По информации госкомпании «Автодор», на трассах в Московской области задействованы около 200 единиц техники, в Тульской — 30. Всего израсходовано более пяти тысяч тонн противогололедных материалов. Также на участках работают аварийные комиссары. Также в регионе на федеральных трассах МЧС организовало семь мобильных пунктов обогрева.
На борьбу со стихией в ночь вышли 410 человек и более 350 единиц техники, сообщили в мэрии Тулы. Колонны проходят город циклично, очищают улицы от снега и посыпают их противогололедными материалами. Сначала убираются главные магистрали, затем второстепенные улицы. Тяжелее всего идет уборка дворов и тротуаров: туляки жалуются в соцсетях на то, что просто тонут в снегу.
— Одновременно снег не может быть почищен во всем городе. Во время сильного снегопада колонна прошла, почистила, но уже через несколько минут образуется новое полотно снега. Но работа ведется круглосуточно. Мы не жалеем ни себя, ни технику, ни средства, потому что понимаем, что общественный транспорт должен двигаться постоянно. Особое внимание будем уделять подходам к социальным объектам и тем улицам, где возможны затруднения, — отметил мэр Илья Беспалов.
Снег привел и к пожарам. На заводе «Тулажелдормаш» из-за обилия осадков произошло частичное обрушение кровли в одном из цехов. Затем, предварительно из-за короткого замыкания, начался пожар. По сообщению пресс-службы главка МЧС, возгорание на 20 квадратных метрах было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Кстати, днем в ведомстве заявили, что пик снежного циклона в регионе пройден.
Встали трамваи и троллейбусы
В соседней Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, ночью количество осадков приблизилось к рекордному значению. Власти этого ожидали. Школы и детсады также перешли на режим дежурных классов и групп, школьные автобусы на дороги не выехали. Основные транспортные артерии стали расчищать и обрабатывать противогололедной смесью с самого начала снегопада.
Но возникли сложности с общественным транспортом: в Орле трамваи выйти на маршруты в такую метель не смогли.
Практически аналогичная ситуация — в Курской области. Такого объема осадков здесь не помнят уже давно, при этом на борьбу со стихией вышли все, кто мог. Тяжелее всего приходится в снегопад Курску, где работу дорожников и коммунальщиков осложнило огромное количество автомобилей, припаркованных вдоль дорог.
В Калуге ожидают более половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова способна увеличиться до 29−34 сантиметров, что может стать рекордом этой зимы. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме: по данным мэрии, утром в четверг на уборке снега было занято 124 единицы техники. Часть ее работает на сельских территориях. В том числе удалось расчистить маршруты школьных автобусов. Калужане в соцсетях жалуются на невозможности пройти по тротуарам. Из-за сугробов люди вынуждены идти по проезжей части улиц. А в микрорайоне «Веснушки» из-за снегопада встали троллейбусы.
Накрыло снегом и Брянск. По информации мэрии, ночью работали 28 единиц техники, было убрано 328 тонн осадков. За сутки вывезли 1630 тонн осадков. Рано утром на уборку города выехали 73 единицы техники, а в ручной работе задействовали 88 человек. Традиционно особое внимание уделяется расчистке путей к школам и детсадам, а также медучреждениям.
В Белгороде ситуация осложняется температурными качелями: сначала здесь прошел обильный снегопад, после столбик термометра пополз вверх, а оттепель сменилась морозом. В результате снежно-песчаная каша там, где успели обработать пешеходные зоны, превратилась в застывшие колдобины. На некоторых дорогах — жуткая колейность. По прогнозу синоптиков, стабильности в температурном режиме белгородцам в ближайшее время ждать не приходится.
В Воронеже метель началась не с самого утра, так что многие смогли проскочить по делам без пробок. Но еще ночью, до начала метели, по данным мэрии, было вывезено 2,8 тысячи кубометров снега. В уборке участвовали 204 единицы техники. В мэрии заверили, что работа идет круглосуточно, но осадки, в основном, вывозят ночью, когда снижается интенсивность движения.
Ждут стихию и в более северных регионах Центральной России. В частности, в Тверской области уже начали борьбу со снегом, выпустив на дороги 178 единиц техники. Власти призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными во время снегопадов.
Юг России: Встречайте «Черноморский молот»
Циклон «Валли» добрался и до Юга России. Но если в Краснодаре стихия лишь чуть ухудшила погоду (в городе пошел дождь со снегом и немного упала температура, доходившая накануне до плюс 15 градусов), то Черноморское побережье Кубани уже испытывает ее действие.
Днем на территории Сочи и федеральной территории Сириус разразился нешуточный шторм: волны практически на всем побережье достигали четырех метров и начался дождь. В соцсетях появились кадры, как мощные волны (особенно на ФТ Сириус) буквально накатывают на набережную, перехлестывая через нее и приближаясь к близлежащим постройкам. Этому шторму местные жители уже успели дать название — «Черноморский молот».
Власти огранили доступ к набережной. Эти места патрулируют мониторинговые бригады и спасатели. Также организовано речевое оповещение. По информации мэрии Сочи, на реках возможен подъем уровня воды до достижения неблагоприятных отметок. В горах на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.
«Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Их координирует городской оперативный штаб», — сообщили в администрации города-курорта.
Неспокойно и на всем побережье Краснодарского края. После обеда 19 февраля «Черноморский молот» мощно ударил и по Анапе. Сильнейшие волны обрушились на знаменитые местные песчаные пляжи, полностью залив их морской водой. Более того, во многих местах штормом оказались размыты защитные валы, которые возведены на протяжении нескольких десятков километров для защиты берега от новых выбросов мазута.
«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности», — написала глава Анапы в своем Telegram-канале.
По ее словам, приняты дополнительные превентивные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Так, коммунальные предприятия работают в круглосуточном режиме и увеличено количество оперативных аварийных бригад.
Власти не рекомендовали находиться в это время на морском пляже, так как существует большой риск возникновения нагонной волны.
Остальные готовятся…
Снежный циклон «Валли» приближается к Северо-Западу. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уже в четверг, 19 февраля, во второй половине дня в городе начнется снегопад, который будет идти вплоть до вечера пятницы.
По словам специалиста, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке Ленинградской области — там пройдет сильный снег вечером 19 февраля и в ночь на 20 февраля. В самом Петербурге осадки будут умеренными, но продолжительными: в пятницу снег будет идти в течение всего дня. Ожидается, что за два дня выпадет до 6−8 мм осадков, что сформирует снежный покров высотой 5−10 сантиметров. При этом в регионе сохранится морозная погода. Днем в четверг столбики термометров в городе покажут −7…-10 градусов.
Жителей Вологодчины тоже предупредили о двух днях мощного снегопада и метели — 19 и 20 февраля. Вологодский гидрометцентр, который сейчас круглосуточно наблюдает за изменением погодных условий, призывает жителей по возможности ограничить поездки на личном транспорте в пик непогоды.
Ближайшие два дня непогода будет бушевать в Волгоградской области, уже объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр России ввел на территории региона оранжевый уровень погодной опасности. Это значит, что в области высока вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Уже сейчас идет снег. По прогнозам, будет сильный ветер — до 20 метров в секунду. Продлится ураган двое суток. Причиной стал мощный циклон, он принес с собой не только осадки, но и резкие перепады температур. Синоптики не исключают обледенение дорог и проводов.
У жителей Ростовской области еще свежи воспоминания о сильнейшем за последние годы снегопаде, который случился в начале февраля. За несколько часов выпал огромный объем снега, а потом пришла оттепель, сугробы начали подтаивать, и тут снова ударил мороз. Город превратился в каток. Травмпункты не справлялись с потоком пациентов. Полиция призвала отложить все поездки автотранспортом, на федеральной трассе вводились ограничения.
Сегодня на градуснике небольшой плюс, сугробы растаяли, но температурные качели вновь дают о себе знать. Главное управление МЧС России по Ростовской области предупредило, что в течение суток ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и сильный ветер — до 15−20 метров в секунду. Прогнозируется: рост аварий на дорогах, пробки, обрывы линий электропередачи, падение деревьев, обрушение кровли зданий и так далее. Жители Дона в раздумье поглядывают в небо — готовить ли коньки, чтобы добираться до работы. А может, если прогноз полностью сбудется, не рисковать и отложить свои срочные дела.
В Донбасс пришла талая вода
А в Луганской Народной Республике, тем временем, уже наступил паводок, и он тоже принес бед. Таяние снега и заиливание русел рек Айдар, Деркул и других привели к подтоплению 83 приусадебных участков в шести муниципальных округах. В зоне риска оказалось 15 населенных пунктов. Стихия затопила 11 низководных мостов, а переправа в селе Закотное Новопсковского района закрыта до нормализации обстановки.
«В Славяносербском, Троицком и Новопсковском муниципальных округах Луганской Народной Республики введен режим повышенной готовности в связи с паводком», — уточнил и.о. министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Бойко.
В Запорожской области талые воды подтопили местность в селах Корнеевка, Ясная Поляна и Новоуспеновка, а также в отдельных районах Мелитополя. В работах по откачке воды участвовали силы МЧС и коммунальные службы. Дома не пострадали, угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.
«Вода от жилых домов отведена, ситуация стабилизировалась. Все службы задействованы. Работы будут вестись до полной стабилизации паводковой обстановки», — сообщил губернатор Евгений Балицкий.