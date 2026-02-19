Рухнувшие крыши и шторм: Регионы страны накрыл циклон «Валли»

— Одновременно снег не может быть почищен во всем городе. Во время сильного снегопада колонна прошла, почистила, но уже через несколько минут образуется новое полотно снега. Но работа ведется круглосуточно. Мы не жалеем ни себя, ни технику, ни средства, потому что понимаем, что общественный транспорт должен двигаться постоянно. Особое внимание будем уделять подходам к социальным объектам и тем улицам, где возможны затруднения, — отметил мэр Илья Беспалов.