В Москве снежный апокалипсис. Глобальное потепление отменяется?

Погода — это не климат
Зима 2026 года кажется холодной по сравнению с зимой 2025-го, которая в Москве стала второй самой теплой в метеорологической летописи. Однако, хоть климатологи и синоптики признают, что прошедшие месяцы были прохладнее, чем в прошлом году, назвать текущую зиму холодной они не могут: «Пока трудно говорить, что в итоге у нас получится, ведь декабрь был теплее нормы», — замечает в интервью ТАСС ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
С ней согласен и климатолог Николай Терешонок: «Я бы не сказал, что эта зима холодная, ведь декабрь был теплым».
Текущее похолодание характерно для умеренно-континентального климата: «У нас может быть холодная или теплая зима, влажная или сухая. Это особенность умеренных широт. Обычно погода более стабильная на севере и на юге, а у нас она переменчивая, поскольку у нас могут быть и затоки холода с севера, и выносы тепла с юга», — замечает Макарова.
С климатом сложнее: «Климат — это средний режим погоды за 30 лет», — поясняет Макарова. Поэтому по одному году делать выводы о текущих тенденциях неправильно.
Так что снег и холод не противоречат общему потеплению:
Потепление продолжается, и пока поводов для остановки нет — антропогенные эмиссии парниковых газов продолжают расти в целом по планете.
А нынешний холод пришел к нам из Арктики: «В Арктике все равно формируется холодная воздушная масса в условиях полярной ночи. И эта холодная воздушная масса при определенных синоптических условиях может проникать далеко в южные районы. В условиях потепления такие затоки холода на юг реже не становятся».
И все же откуда столько снега
Как ни парадоксально, число снега могло увеличиться как раз из-за потепления климата: «Более теплая атмосфера сейчас содержит больше влаги, что приводит к более сильным осадкам. Последние исследования показывают, что зоны осадков становятся уже, но интенсивность, наоборот, растет. В общем, этой зимой нам “не повезло”, основная фокусировка осадков пришлась на среднюю полосу и Москву», — поясняет Чернокульский.
С коллегой согласен и климатолог Николай Терешонок: «Это большое количество осадков, конечно же, связано с особенностями циркуляции атмосферы в нынешнем году. Но также имеет значение то, что температура Мирового океана с каждым годом нагревается все больше и больше. И хотя это незначительные величины, испарение увеличивается, в результате чего растет и число осадков, которые потом выпадают на землю в качестве дождя или снега».
Столько снега — хорошо или плохо?
Большинство экспертов находят плюсы в «снежном апокалипсисе». «Да это замечательно! — рассказывает в интервью ТАСС заслуженный эколог России Андрей Пешков. — Для того чтоб все не вымерзло, нужна подушка снежная, теплоизолирующая. Ну и, конечно, в природе должна быть вода, а талый снег — это качественная, чистая вода. Если, конечно, бестолковый человек ее не загрязнит». Кроме того, снег поможет пополнить запасы воды в почве, что, как подмечает Терешонок, «очень хорошо для будущих сельхозкультур».
Но идеальная книжная зима — не гарантия того, что остальные сезоны будут такими же: «То, какая у нас зима, ничего не говорит о погоде в следующие сезоны», — объясняет Чернокульский. Единственное, в чем эксперт уверен, — бесконечный снег увеличивает риски высокого весеннего половодья. Но и тут нужно учитывать особенности таяния, ничего нельзя гарантировать на 100%.
Кроме того, как замечает Терешонок, по статистике, часто после периода осадков наступают периоды с малым количеством дождя и снега, хотя прогнозировать это трудно. «Тем не менее после такого периода, с большими осадками весной, в какой-то из месяцев следует ожидать и более засушливый период», — резюмировал эксперт.