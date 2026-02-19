В Москве снежный апокалипсис. Глобальное потепление отменяется?

Зима 2026 года кажется холодной по сравнению с зимой 2025-го, которая в Москве стала второй самой теплой в метеорологической летописи. Однако, хоть климатологи и синоптики признают, что прошедшие месяцы были прохладнее, чем в прошлом году, назвать текущую зиму холодной они не могут: «Пока трудно говорить, что в итоге у нас получится, ведь декабрь был теплее нормы», — замечает в интервью ТАСС ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.