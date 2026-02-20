К концу рабочей недели часть России накроет новой порцией снега

Сибирь ждет обвал температуры, весенняя погода покинет округ. В Иркутске — −8 °С, в Новосибирске — −12 °С, в Омске — −15 °С, в Барнауле — −10 °С, в Горно-Алтайске — −9 °С, в Кемерове — −12 °С. В Салехарде и Ханты-Мансийске сегодня прогнозируют −23 °С, в Норильске — −35 °С, в Хатанге — −36 °С. Ослабления морозов в ближайшие дни не предвидится, пройдет снег.