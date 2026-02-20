К концу рабочей недели часть России накроет новой порцией снега

В пятницу, 20 февраля, теплый циклон пройдет через Петропавловск-Камчатский. Затем он двинется на Чукотку. В Анадыре сегодня ожидается температура −12 °С, в Тикси — −42 °С, в Верхоянске — −43 °С, в Оймяконе — −34 °С, в Якутске — −17 °С.
На материковой части Дальнего Востока будет более спокойная погода. Забайкалье окажется на стороне зимы — морозы окрепнут. Во Владивостоке сегодня прогнозируют +2 °С, в Хабаровске и Чите — −4 °С, в Тынде — −9 °С, в Благовещенске — +2 °С.
Сибирь ждет обвал температуры, весенняя погода покинет округ. В Иркутске — −8 °С, в Новосибирске — −12 °С, в Омске — −15 °С, в Барнауле — −10 °С, в Горно-Алтайске — −9 °С, в Кемерове — −12 °С. В Салехарде и Ханты-Мансийске сегодня прогнозируют −23 °С, в Норильске — −35 °С, в Хатанге — −36 °С. Ослабления морозов в ближайшие дни не предвидится, пройдет снег.
Пик похолодания на Урале пришелся на минувшую ночь, днем температура пойдет вверх. Вместе с потеплением выпадут осадки. В Перми — −7 °С, в Екатеринбурге — −13 °С, в Челябинске — −11 °С, в Уфе — −4 °С, в Оренбурге — −3 °С, в Тюмени — −12 °С.
На европейской территории России снежный циклон сместится на север. На юго-западе осадки прекратятся. Однако Поволжье и Черноземье сегодня продолжит засыпать снегом.
В Калининграде — −2 °С, в Пскове — −7 °С, в Белгороде — −5 °С, в Самаре — −4 °С, в Орле — −6 °С, в Нижнем Новгороде — −7 °С, в Мурманске — −9 °С. Крепкие морозы пойдут на убыль.
На юг страны вернется солнечная и теплая погода. В Сочи сегодня воздух прогреется до +15 °С, в Новороссийске — до +10 °С, в Мелитополе — до +9 °С, в Ялте — до +11 °С.
В Санкт-Петербурге ожидается −8 °С, в Москве — −6 °С. В обоих городах пройдет небольшой снег. Геомагнитная ситуация останется спокойной.