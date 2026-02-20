Список регионов России, где в выходные испортится погода

В южных районах европейской территории России в выходные, 21 и 22 февраля, ветер поднимется до 13−18 метров в секунду. Прогнозируют дожди и образование ледяной корки на дорогах. В Приволжье местами пройдут метели с порывами до 25 метров в секунду. Об этом рассказали представители Гидрометцентра России.
Урал и Сибирь в субботу накроет арктический фронт. Он принесет похолодание: в некоторых районах температура опустится ниже обычного на 10−16 градусов. В понедельник, 23 февраля, пойдет снег на юго-западе Уральского федерального округа. Начнутся метели, в горах ветер усилится до 22 метров в секунду.
Сибирский циклон сместится на юг Чукотки, затем отправится к Охотскому морю. В Бурятии в выходные пройдут осадки. На юге Якутии и в северных районах Приамурья возможны метели с ветром до 20 метров в секунду.
На юг Дальнего Востока придет циклон со стороны Китая. К началу следующей недели в Приамурье, Хабаровске, Сахалине и Приморье начнутся осадки. В Якутии прогнозируют метели. Скорость ветра составит от 17 до 22 метров в секунду, в прибрежной части — от 23 до 28 метров в секунду.
Тихоокеанский циклон в субботу дойдет до Камчатки. Снег пойдет вначале на Курилах, затем на юге и севере Камчаткого полуострова. Затем осадки сместятся в юго-восточную часть Магадана. Там пройдут метели и установится сильный ветер до 20 метров в секунду. На Курилах порывы могут достичь 30 метров в секунду.