Список регионов России, где в выходные испортится погода

Тихоокеанский циклон в субботу дойдет до Камчатки. Снег пойдет вначале на Курилах, затем на юге и севере Камчаткого полуострова. Затем осадки сместятся в юго-восточную часть Магадана. Там пройдут метели и установится сильный ветер до 20 метров в секунду. На Курилах порывы могут достичь 30 метров в секунду.