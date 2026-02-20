На Северном Кавказе завершили поиск пострадавших после схода лавины: видео

По его словам, на месте происшествия в четверг развернули оперативный штаб. Вначале в расчистке территории участвовали 13 человек и три единицы техники. К концу дня для ликвидации завала привлекли 70 специалистов. Также увеличили количество машин до 20 единиц.
Лавину зафиксировали камеры, которые были установлены в зоне отдыха. Снег сошел на кемпинг и накрыл два автомобиля. Пострадали четыре гостевых дома и одно здание хозяйственного назначения. Они оказались полностью завалены — из них нельзя было выйти.
Спасательные бригады перекрыли подход к телу лавины и провели ее анализ. По предварительной оценке, общий сошедший с гор объем составил 135 000 кубических метров.
К вечеру четверга спасатели завершили поисковые работы — погибших и пострадавших не обнаружили. Дальнейшую расчистку территории продолжили в пятницу.
Сход произошел вне горнолыжных трасс, поэтому всесезонный курорт работает в штатном режиме.