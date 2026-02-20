На Северном Кавказе завершили поиск пострадавших после схода лавины: видео

Лавину зафиксировали камеры, которые были установлены в зоне отдыха. Снег сошел на кемпинг и накрыл два автомобиля. Пострадали четыре гостевых дома и одно здание хозяйственного назначения. Они оказались полностью завалены — из них нельзя было выйти.