Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Северном Кавказе завершили поиск пострадавших после схода лавины: видео

В регионе сохраняется повышенная угроза повторного схода снега. Отдыхающих призвали не выходить в горы в непогоду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 100% 751 мм рт. ст. +8°

Сход снежных масс произошел в четверг, 19 февраля. Местом происшествия стал популярный у туристов поселок Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Подробно о ситуации рассказал начальник Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Александр Голоколенко.

По его словам, на месте происшествия в четверг развернули оперативный штаб. Вначале в расчистке территории участвовали 13 человек и три единицы техники. К концу дня для ликвидации завала привлекли 70 специалистов. Также увеличили количество машин до 20 единиц.

Лавину зафиксировали камеры, которые были установлены в зоне отдыха. Снег сошел на кемпинг и накрыл два автомобиля. Пострадали четыре гостевых дома и одно здание хозяйственного назначения. Они оказались полностью завалены — из них нельзя было выйти.

Спасательные бригады перекрыли подход к телу лавины и провели ее анализ. По предварительной оценке, общий сошедший с гор объем составил 135 000 кубических метров.

К вечеру четверга спасатели завершили поисковые работы — погибших и пострадавших не обнаружили. Дальнейшую расчистку территории продолжили в пятницу.

Сход произошел вне горнолыжных трасс, поэтому всесезонный курорт работает в штатном режиме.