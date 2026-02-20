Ричмонд
Крупнейший вулкан Филиппин пробудился — пепел подлетел на 4 км, видео

Канлаон — самый большой из активных вулканов государства. Он извергается ежегодно, в среднем по два раза.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
На Филиппинах в четверг, 19 февраля, произошло извержение вулкана Канлаон. Начало активности зафиксировали в 16:38 по местному времени. По сведениям Philippine Institute of Volcanology and Seismology, извержение длилось не более двух минут — его засняли на видео.

Над кратером образовалось облако пепла. Оно поднялось на высоту два километра над жерлом. Над уровнем моря значение достигло 4,5 километра. Затем пеплопад сместился в юго‑западном направлении.

Местные власти ввели в районе происшествия второй уровень опасности из пяти возможных. Гражданам, которые находились рядом с объектом, порекомендовали уехать на расстояние минимум четыре километра.

Вулкан Канлаон имеет высоту 2465 метров и диаметр основания около 30 километров. Он расположен в национальном парке Mount Kanlaon на острове Негрос.

По словам экспертов, облако пепла не задело основные туристические зоны — Палавана, Себу и Эль‑Нидо. Согласно прогнозу, усиления извержения не ожидается. Однако специалисты продолжают следить за ситуацией, сохраняется риск фреатических взрывов и магматической активности.

В 2025 году вулкан извергался дважды: в апреле и мае. Тогда в регионе объявляли третий уровень опасности. Столб пепла поднимался на высоту 4000−4500 метров.