Метеорологи: Исландия может превратиться в огромный ледник

Над Исландией нависла новая климатическая угроза. Остров впервые со времен викингов может оказаться окружен льдом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: NASA

В 2025 году страна пережила самый теплый период за всю историю наблюдений. Среднегодовая температура достигла +5,2 °С. Температура превысила климатическую норму на 1,1 градуса. Об этом рассказали в издании Euronews.

В мае страну накрыла десятидневная волна аномальной жары. В аэропорту Эгилсстадир температура поднялась до +26,6 °С. При этом количество осадков в большинстве районов распределялось неравномерно.

На фоне климатических изменений по всему миру ученые сообщили о неожиданной угрозе. Система течений, которая переносит теплую воду на север, а холодную — на юг, стала слабее. К снижению циркуляции привели таяние арктических льдов и приток пресной воды с ледникового щита Гренландии.

Согласно прогнозу ученых, сохранение подобной тенденции приведет к экстремальным последствиям — противоположным глобальному потеплению. По климатическим моделям, зимние температуры в Исландии могут опуститься до −45 °С.

Генеральный директор Исландской метеорологической службы Хильдигуннур Торстейнссон предупредил: в таком случае страна рискует превратиться в «один огромный ледник».

Чтобы избежать худшего сценария, ученые предложили ускорить декарбонизацию — уменьшить объем выбросов углекислого газа в воздух. Также эксперты посоветовали создать систему раннего предупреждения о состоянии циркуляции.