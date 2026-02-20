Метеорологи: Исландия может превратиться в огромный ледник

На фоне климатических изменений по всему миру ученые сообщили о неожиданной угрозе. Система течений, которая переносит теплую воду на север, а холодную — на юг, стала слабее. К снижению циркуляции привели таяние арктических льдов и приток пресной воды с ледникового щита Гренландии.