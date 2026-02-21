Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов. Он уточнил, что в последний раз залив замерзал в 2010 и 2011 году.