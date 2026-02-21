Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения реки Потомак

Авария произошла еще 19 января в округе Монтгомери. При обрушении трубы в реку Потомак попало более 900 млн литров сточных вод, отмечает Reuters. Мэрилендский университет назвал это одним из крупнейших разливов сточных вод в истории США. По словам Дональда Трампа, авария произошла из-за грубых ошибок местных лидеров-демократов, в частности — губернатора штата Мэриленд Уэса Мура.