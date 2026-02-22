На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

По информации сахалинского управления Росгидромета, 23 февраля в Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируются осадки, ветер на побережьях 20−25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега.