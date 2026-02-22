Ричмонд
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев — РИА Новости. Метель и штормовой ветер прогнозируются в понедельник почти на всей территории Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 70% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: © РИА Новости

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации сахалинского управления Росгидромета, 23 февраля в Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируются осадки, ветер на побережьях 20−25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега.

Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а туристам на маршруте переждать непогоду в подготовленных для этого местах.