На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — отмечается в сообщении ведомства.
По информации сахалинского управления Росгидромета, 23 февраля в Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируются осадки, ветер на побережьях 20−25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега.
Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а туристам на маршруте переждать непогоду в подготовленных для этого местах.