Вашингтон
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill.

Сейчас в Вашингтоне: +1° 6 м/с 86% 755 мм рт. ст. +5°
Источник: © РИА Новости

«(Штаты — ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек», — говорится в публикации.

По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.

Обе палаты конгресса на фоне непогоды перенесли на вторник проведение голосований по различным инициативам.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше