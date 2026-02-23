В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада

«(Штаты — ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек», — говорится в публикации.
По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
Обе палаты конгресса на фоне непогоды перенесли на вторник проведение голосований по различным инициативам.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.