Снег и дождь обрушатся на Россию во вторник

Во вторник, 24 февраля, рекордное тепло установится в Якутии. Сегодня там ожидается −6 °C, завтра потеплеет еще больше, до −3 °C. Причиной такой погоды является южный антициклон, который резко повернул на север. По пути он вызовет снег, а сам юг оставит в прохладной зоне.