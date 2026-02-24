Снег и дождь обрушатся на Россию во вторник

Во вторник, 24 февраля, рекордное тепло установится в Якутии. Сегодня там ожидается −6 °C, завтра потеплеет еще больше, до −3 °C. Причиной такой погоды является южный антициклон, который резко повернул на север. По пути он вызовет снег, а сам юг оставит в прохладной зоне.
Исключением станет Приморье: туда придет весна, будет солнечно и около нуля градусов. Теплая погода установится на Камчатке, сегодня пройдет сильный снег.
В Тикси ожидается −34 °C, в Верхоянске — −32 °C, в Мирном — −23 °C, в Чите — −15 °C, в Благовещенске — −13 °C, в Хабаровске — −10 °C, в Южно-Сахалинске — −3 °C, во Владивостоке — нулевая температура.
В Сибири тепло в ближайшие дни не прогнозируют: туда пришел холод из северных широт. В Омске сегодня термометр покажет −24 °C, в Барнауле — −20 °C, в Кемерове — −22 °C, в Салехарде — −32 °C, в Норильске — −32 °C, в Хатанге — −33 °C.
На Урале морозы окажутся намного мягче сибирских, пройдут снегопады. В Оренбурге во вторник температура составит −10 °C, в Уфе и Челябинске — −7 °C, в Екатеринбурге — −5 °C, в Перми — −6 °C.
В центре Европейской России от морозов почти ничего не останется. Ожидается новый циклон, который принесет сырые осадки и слякоть. В Ярославле — −4 °C, в Твери — −5 °C, в Рязани — −1 °C, в Липецке и Брянске — +1 °C, в Самаре — −10 °C, в Нижнем Новгороде — −5 °C.
На севере и северо-западе осадки будут слабеть. Плюсовая погода установится только в Калининграде. В Пскове — −3 °C, в Вологде — −8 °C, в Петрозаводске — −6 °C, в Мурманске — −7 °C, в Архангельске — −9 °C, в Воркуте — −20 °C.
На юг придет атмосферный фронт — он накроет осадками Крым. В Сочи сегодня солнечно, но завтра тоже придут дожди. В Ялте — +9 °C, в Новороссийске и на Кубани — +10 °C.
Во вторник на Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация.