Похолодание затронет на неделе часть России

На северо-запад придет циклон со стороны Атлантики. Под его влиянием вначале погода испортится на севере, затем к концу недели снегопады придут на юг. Одновременно туда пробьются теплые воздушные массы — температура к пятнице, 27 февраля, установится от −2 до −7 °C. На юге ожидается потепление до +1 °C.