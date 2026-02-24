Похолодание затронет на неделе часть России

Дальний Восток на неделе ожидает солнечная метеоситуация, только в четверг, 26 февраля, пройдет снег. В Приамурье дневная температура составит от −6 до −11 °C. В Приморье прогнозируют от −2 до +3 °C. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Юг Сибири захватят морозы. Верховья Оби, Енисея и Иртыша окажутся во власти арктических воздушных масс. Температурный фон опустится от −17 до −22 °C.
На погоду в Урале окажет влияние сибирский антициклон. На неделе облака начнут рассеиваться — осадков не ожидается. Температура окажется холоднее климатической нормы, от −7 до −12 °C.
На северо-запад придет циклон со стороны Атлантики. Под его влиянием вначале погода испортится на севере, затем к концу недели снегопады придут на юг. Одновременно туда пробьются теплые воздушные массы — температура к пятнице, 27 февраля, установится от −2 до −7 °C. На юге ожидается потепление до +1 °C.
Средние широты окажутся на периферии антициклонического вихря. Местами прогнозируют снег, термометр на неделе будет показывать от −5 до −10 °C.
Температурный режим установится в рамках климатической нормы, от −3 до +2 °C. В начале недели ожидается немного прохладнее, чем в конце периода.
На юг России придут дожди. Температура воздуха в низовьях Волги и Дона установится от −3 до +2 °C. В Крыму и Краснодарском крае ожидается от +3 до +8 °C. Первая половина недели будет теплее второй на два-три градуса.