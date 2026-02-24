На США обрушилась самая мощная снежная буря десятилетия: видео

К вечеру понедельника в стране около 600 000 абонентов остались без света. Больше всего пострадал штат Массачусетс: там обесточены оказались около 300 000 потребителей. В Нью-Джерси от обрыва электросетей пострадали 125 000 клиентов. Также о перебоях сообщили в Делавэре и Род-Айленде.