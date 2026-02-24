На США обрушилась самая мощная снежная буря десятилетия: видео

Местные власти в понедельник, 23 февраля, объявили штормовое предупреждение в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре, Род-Айленде, Массачусетсе и Коннектикуте. Скорость ветра достигала 113 километров в час. Специалисты объяснили: такой силы достаточно, чтобы вырвать дерево с корнем. Об этом написали в издании Euronews.
Из-за снегопада вчера отменили более 5300 авиарейсов, в том числе международных. Местами высота сугробов достигла 85 сантиметров. К утру вторника, 24 февраля, метель сместилась в сторону Канады. Однако в Америке по-прежнему действует высокий уровень погодной опасности. Местным жителям посоветовали не покидать дома без необходимости.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о сильной гололедице на улицах. Учебные заведения перевели на дистанционный режим обучения. В 13 школах оборудовали пункты временного обогрева — туда может прийти любой нуждающийся.
К вечеру понедельника в стране около 600 000 абонентов остались без света. Больше всего пострадал штат Массачусетс: там обесточены оказались около 300 000 потребителей. В Нью-Джерси от обрыва электросетей пострадали 125 000 клиентов. Также о перебоях сообщили в Делавэре и Род-Айленде.
Власти отчитались о работе более 2300 снегоуборочных машин на улицах Нью-Йорка. Еще 700 единиц техники используют для обработки дорог противогололедными материалами. В городе посменно дежурят 2600 сотрудников коммунальных служб.
Метеорологи напомнили, что в предыдущую волну снегопадов в США погибли 30 граждан.