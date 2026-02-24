Начало марта принесет в Москву тепло

В Подмосковье во вторник, 24 февраля, снежный покров потерял от двух до семи сантиметров толщины. На базовой метеостанции ВДНХ сугробы снизились с 68 до 62 сантиметров, на Балчуге — с 78 до 71 сантиметра. В Коломне и Кашире высота с 81 и 83 уменьшилась до 75 сантиметров. К завтрашнему дню сугробы подрастут, затем снова начнется усадка.