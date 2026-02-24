Начало марта принесет в Москву тепло

«Первая пятидневка марта в столичном регионе будет теплее климатической нормы, с небольшими осадками и слабыми морозами», — рассказал редакции Погода Mail специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, ночная температура в начале календарной весны установится от −1 °C до −6 °C. Днем столбик термометра будет варьироваться от −1 °C до +4 °C.
Главный специалист издания «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что оттепель, которая придет в Москву, окажется короткой. Температурный фон в этот период, по сравнению с прошлым годом, ожидается ниже. В 2025-м плюс установился 1 марта и продержался весь месяц.
Повышение температуры в столице начнется еще в конце февраля: на Русскую равнину придут теплые воздушные массы. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Согласно прогнозу, потепление также коснется Санкт-Петербурга: там столбик термометра пойдет на повышение уже в четверг, 26 февраля. В пятницу, 27 февраля, потеплеет в Москве. Затем температурный фон поднимется в Нижнем Новгороде и Казани.
В Подмосковье во вторник, 24 февраля, снежный покров потерял от двух до семи сантиметров толщины. На базовой метеостанции ВДНХ сугробы снизились с 68 до 62 сантиметров, на Балчуге — с 78 до 71 сантиметра. В Коломне и Кашире высота с 81 и 83 уменьшилась до 75 сантиметров. К завтрашнему дню сугробы подрастут, затем снова начнется усадка.