Жара, пожары и нашествие насекомых: какое лето прогнозируют в Москве в 2026 году

— Сложно быть уверенным в прогнозе экспертов, который был сделан за несколько месяцев до предполагаемого события. Как правило, при таком запасе времени спрогнозировать погодные условия наверняка невозможно. К примеру, нынешнюю снежную зиму никто из экологов не смог предсказать прошлым летом. Поэтому говорить о том, каким будет лето сейчас, нет никакого смысла. Потому что оно с равной вероятностью может быть засушливым или дождливым, — сказал Рыбальченко.