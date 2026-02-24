Жара, пожары и нашествие насекомых: какое лето прогнозируют в Москве в 2026 году

По мнению ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолога Андрея Киселева, вполне возможно, что в этом году москвичей ожидает аномально жаркое лето.
— Эта зима выдалась довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, поэтому летний сезон может оказаться значительно теплее предыдущего. Это объясняется тем, что среднегодовая температура воздуха всегда остается примерно на одном и том же уровне (плюс 15 градусов) и ее колебания несильно меняются. Соответственно, если один сезон оказывается гораздо холоднее, чем привыкли люди, то другой может быть аномально теплым, чтобы сохранить среднегодовые показатели, — пояснил эксперт.
Говоря о нашествии насекомых, эколог Илья Рыбальченко объяснил, что этот процесс зависит от скорости таяния снега.
— В конце весны просыпаются насекомые, в том числе и комары. Если таяние снегов будет медленным и постепенным, то весна придет в свое привычное время и комары будут просыпаться постепенно, увеличиваясь в численности неделя за неделей. Но если снег растает быстро, потепление наступит быстро, то вместе с ним случится и лавинообразное нашествие комаров: они проснутся одновременно, — пояснил эксперт.
Однако он отметил, что заблаговременно дать достоверный прогноз довольно сложно.
— Сложно быть уверенным в прогнозе экспертов, который был сделан за несколько месяцев до предполагаемого события. Как правило, при таком запасе времени спрогнозировать погодные условия наверняка невозможно. К примеру, нынешнюю снежную зиму никто из экологов не смог предсказать прошлым летом. Поэтому говорить о том, каким будет лето сейчас, нет никакого смысла. Потому что оно с равной вероятностью может быть засушливым или дождливым, — сказал Рыбальченко.
В свою очередь климатолог Киселев также отметил, что преждевременные прогнозы не являются точными.
— Достоверные прогнозы в средних широтах эксперты могут дать не ранее чем за 15 суток. Но наиболее точными являются данные, которые были предоставлены за трое суток до предполагаемого события. А если прогноз делается за несколько месяцев, то с равной вероятностью он может как оправдаться, так и не оправдаться, — заключил климатолог.
Между тем сильных осадков в феврале в столичном регионе уже не ожидается. Однако в марте снегопады вновь могут накрыть столицу. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Также эксперты сообщили, что весна в столичный регион действительно придет раньше срока. Уже в середине марта в Москве потеплеет. Сбудутся ли долгосрочные прогнозы, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.