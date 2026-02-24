Наводнение в Перу затопило дома — десятки людей остались на улице: видео

В понедельник, 23 февраля, ситуация ухудшилась в регионе Арекипа, Перу. Там оползень сошел сразу на несколько населенных пунктов. По сведениям издания СТВ, стихия накрыла автомобили, разрушила и повредила жилые строения. Вода внутри домов поднялась до колена — люди в спешке переносили ценные вещи в безопасные места, пока уровень не оказался еще выше.