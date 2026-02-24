Наводнение в Перу затопило дома — десятки людей остались на улице: видео

В понедельник, 23 февраля, ситуация ухудшилась в регионе Арекипа, Перу. Там оползень сошел сразу на несколько населенных пунктов. По сведениям издания СТВ, стихия накрыла автомобили, разрушила и повредила жилые строения. Вода внутри домов поднялась до колена — люди в спешке переносили ценные вещи в безопасные места, пока уровень не оказался еще выше.
Региональные власти обратились к национальным министерствам с экстренной просьбой направить тяжелую технику для расчистки завалов и восстановления проезда. Чиновники объяснили, что без бульдозеров и экскаваторов ликвидировать последствия селевого потока будет практически невозможно. Улицы заблокировали оползневые массы, также пострадали подъездные пути к отдельным кварталам: их полностью перекрыла грязь с камнями.
Очевидцы выложили в Сеть видео из города Нова-Игуасу. По улицам текли бурные потоки. Автомобили и первые этажи зданий оказались затоплены. Жителям пришлось передвигаться по пояс в воде.
Согласно прогнозу, риск повторных сходов селевых масс остается высоким. Власти сообщили, что ведется работа по оперативному учету пострадавших семей. Специалисты приступили к обследованию зданий и фиксации степени повреждений. Уже установили, что часть домов получила серьезные разрушения и признана непригодной для проживания.
Напомним, что предыдущий шторм в Перу унес жизни двух человек. Трагедия произошла 19 февраля на юге страны. Сель сошел со склона вулкана Мисти — разрушил дороги и железнодорожные пути.