Десятки машин поплыли по дорогам Бразилии из-за наводнения: видео

Погода в Бразилии начала портиться в минувшие выходные. Ко вторнику, 24 февраля, сложилась критическая ситуация в городе Уба.
Вода в ближайших водоемах вышла из берегов из-за обильных осадков. По дорогам потекли настоящие реки, которые сносили автомобили, ограждения и легкие конструкции. Видео из пострадавших районов выложили в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
От бурного потока пострадали не только легковые машины — вода смогла опрокинуть грузовик. Местные жители сняли ситуацию в городе с верхнего этажа жилого здания. Все улицы вокруг оказались затоплены.
Вода затекла в подвальные и цокольные помещения домов, местами практически дошла до уровня второго этажа. По улицам невозможно было передвигаться: потоки сносили все на пути.
Мэрия штата Минас-Жерайс подтвердила гибель 14 человек. Об этом сообщили в издании CNN Brasil.
Схожая обстановка сложилась в Рио-де-Жанейро на прошлой неделе. Больше всего пострадал город Нова-Игуасу. В регионе произошло три оползня. Вода размыла дорогу — образовалась большая яма, в которую провалились три машины.
Неблагоприятную ситуацию зафиксировали в муниципалитетах Гуадалупи и Гуапимирин: сошли два оползня. Сильный ветер и ливни повалили деревья и разрушили городскую инфраструктуру. Местные власти заявили, что для борьбы с наводнениями задействовали оборудование для откачки воды.
Ранее сообщали, что из-за наводнения также пострадал Перу.