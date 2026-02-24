Десятки машин поплыли по дорогам Бразилии из-за наводнения: видео

Неблагоприятную ситуацию зафиксировали в муниципалитетах Гуадалупи и Гуапимирин: сошли два оползня. Сильный ветер и ливни повалили деревья и разрушили городскую инфраструктуру. Местные власти заявили, что для борьбы с наводнениями задействовали оборудование для откачки воды.