NASA отложило облет вокруг Луны второй раз

Ракета SLS работает на жидком водороде. Температурный режим в топливных баках поддерживается на уровне −253 °C, что на 20 единиц выше абсолютного нуля. Рядом с этими зонами экстремального холода располагаются двигатели и сопла, которые при старте нагреваются от +3000 до +10 000. В качестве окислителя выступает жидкий кислород, который тоже необходимо поддерживать при низкой температуре — около −200 °C.