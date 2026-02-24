NASA отложило облет вокруг Луны второй раз

Ракета SLS работает на жидком водороде. Температурный режим в топливных баках поддерживается на уровне −253 °C, что на 20 единиц выше абсолютного нуля. Рядом с этими зонами экстремального холода располагаются двигатели и сопла, которые при старте нагреваются от +3000 до +10 000. В качестве окислителя выступает жидкий кислород, который тоже необходимо поддерживать при низкой температуре — около −200 °C.
Гелий не выступает топливом, но играет другую важную роль — помогает поддерживать оптимальное давление в баках, подается по мере расхода водорода и кислорода. Без исправной работы этой системы запуск невозможен: отказ может привести к катастрофе.
Из‑за возникших проблем NASA вывело экипаж из карантина, в который поместило астронавтов перед полетом. Это произошло уже второй раз: первый был после отмены запуска в феврале.
Следующие доступные для старта окна — 1, 3, 4, 5, 6 и 30 апреля. Чтобы успеть, ракету потребуется вернуть на стартовый стол к середине марта.