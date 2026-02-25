На всей европейской части России прогнозируют потепление

Она добавила, что температура, близкая к норме, будет отмечаться и на юге. Прогнозируется небольшое потепление, но «оно незначительное, обеспечит просто колебания температуры около нормы». В то же время на юге на текущей неделе ожидаются сильные осадки — они коснутся ЛНР, ДНР, ЮФО и республик Северного Кавказа. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега, в горах снег и лавинная опасность.