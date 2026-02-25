Ричмонд
На всей европейской части России прогнозируют потепление

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Потепление прогнозируется на всей территории европейской России на текущей неделе, при этом во многих регионах температура будет близка к климатической норме. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Источник: Аргументы и факты

«На всей европейской территории России будет повышаться температура. Около нормы температура еще будет сохраняться на севере, это Мурманская область и северо-восток — Архангельская область, Коми, Пермский край», — сказала Макарова.

Она добавила, что температура, близкая к норме, будет отмечаться и на юге. Прогнозируется небольшое потепление, но «оно незначительное, обеспечит просто колебания температуры около нормы». В то же время на юге на текущей неделе ожидаются сильные осадки — они коснутся ЛНР, ДНР, ЮФО и республик Северного Кавказа. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега, в горах снег и лавинная опасность.