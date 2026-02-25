Ливни атакуют юг России — объявлен оранжевый уровень опасности

На севере Европейской России температура установится от −10 до −12 °С, пройдет небольшой снег. На северо-западе ожидается солнечный день. На западе средней полосы вырастет атмосферное давление — осадки почти прекратятся. Однако в Поволжье сугробы продолжат расти. В Калининграде — +2 °С, в Рязани — −1 °С, в Орле, Воронеже и Белгороде — +1 °С, в Мурманске — −12 °С.