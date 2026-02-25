Ливни атакуют юг России — объявлен оранжевый уровень опасности

Сильные дожди пройдут в Крыму и в Приазовье. В Ялте — +8 °С, в Сочи — +13 °С, в Новороссийске — +10 °С, в Краснодаре — +9 °С, в Луганске — +4 °С.
На севере Европейской России температура установится от −10 до −12 °С, пройдет небольшой снег. На северо-западе ожидается солнечный день. На западе средней полосы вырастет атмосферное давление — осадки почти прекратятся. Однако в Поволжье сугробы продолжат расти. В Калининграде — +2 °С, в Рязани — −1 °С, в Орле, Воронеже и Белгороде — +1 °С, в Мурманске — −12 °С.
На Урале ожидается облачная погода, без осадков. В Перми — −8 °С, в Екатеринбурге — −11 °С, в Челябинске — −9 °С, в Оренбурге — −9 °С, в Тюмени — −14 °С.
В Якутию проникнет аномально теплый воздух — ожидается пик тепла. Сегодня воздух прогреется до −5 °С, однако вскоре в регион вернутся холода.
В Тикси ожидается −34 °С, в Верхоянске — −31 °С, в Мирном — −17 °С, в Оймяконе — −24 °С. В Чите сегодня установится −14 °С, в Благовещенске — −10 °С, в Хабаровске — −9 °С, в Южно-Сахалинске — −3 °С, во Владивостоке потеплеет до +1 °С.
В Сибири удержится морозный воздух. Более комфортная погода установится на севере Иркутской области: туда дотянется якутское тепло, ожидается −17 °С. В Салехарде в среду прогнозируют −30 °С, в Норильске — −26 °С, в Омске — −21 °С, в Кемерове — −23 °С, в Барнауле — −21 °С. На большей части Сибири выглянет солнце.
Геомагнитная ситуация на Земле останется неустойчивой.