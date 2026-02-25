Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

До потепления в Европейской России осталось меньше недели

Погода в среду на европейской территории страны будет зависеть от циклонического вихря. В большинстве регионов пройдут небольшие осадки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 51% 755 мм рт. ст. +3°
Погода в Европейской России в конце февраля 2026
Источник: РИА "Новости"

В среду, 25 февраля, на Русской равнине циклон закрутит холодный воздух со стороны Скандинавии. Зона осадков благодаря этому уйдет на юг страны — там сегодня действует штормовое предупреждение. В Причерноморье выпадет 33% месячной нормы влаги. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В Симферополе с приходом нового фронта начнется похолодание. Одновременно на регион обрушатся сильные дожди, которые будут переходить в снег. Пик ненастья сосредоточится в первой половине дня, к вечеру погода успокоится.

За сутки в Крыму выпадет около 40% месячной нормы осадков. Температура воздуха установится от нуля градусов до +3 °С. В регионе появится временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. В горной местности сугробы могут вырасти до 15 сантиметров. Синоптики предупредили об опасной ситуации на дорогах.

В четверг, 26 февраля, циклон разделится на две части. Одна уйдет в Прикамье, другая останется в Причерноморье, но сбавит интенсивность.

В Европейскую Россию проникнет новый фронт — придет оттепель. В четверг потепление начнется на юге, затем проникнет вглубь страны. Согласно прогнозу, с началом календарной весны на Русскую равнину придет плюсовая температура. Тепло протянется от Камы до Средней Волги.

Центральная Россия почувствует потепление в пятницу, 27 февраля. Термометр покажет от +1 °С до +3 °С.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше