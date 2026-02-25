До потепления в Европейской России осталось меньше недели

В среду, 25 февраля, на Русской равнине циклон закрутит холодный воздух со стороны Скандинавии. Зона осадков благодаря этому уйдет на юг страны — там сегодня действует штормовое предупреждение. В Причерноморье выпадет 33% месячной нормы влаги. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
В Симферополе с приходом нового фронта начнется похолодание. Одновременно на регион обрушатся сильные дожди, которые будут переходить в снег. Пик ненастья сосредоточится в первой половине дня, к вечеру погода успокоится.
За сутки в Крыму выпадет около 40% месячной нормы осадков. Температура воздуха установится от нуля градусов до +3 °С. В регионе появится временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. В горной местности сугробы могут вырасти до 15 сантиметров. Синоптики предупредили об опасной ситуации на дорогах.
В четверг, 26 февраля, циклон разделится на две части. Одна уйдет в Прикамье, другая останется в Причерноморье, но сбавит интенсивность.
В Европейскую Россию проникнет новый фронт — придет оттепель. В четверг потепление начнется на юге, затем проникнет вглубь страны. Согласно прогнозу, с началом календарной весны на Русскую равнину придет плюсовая температура. Тепло протянется от Камы до Средней Волги.
Центральная Россия почувствует потепление в пятницу, 27 февраля. Термометр покажет от +1 °С до +3 °С.