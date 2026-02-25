Ричмонд
На краю Солнца зародилась новая активная область

Всплеск активности не имеет отношения к области 4366. Виновником геомагнитных изменений стала зона, которой только предстоит выйти из-за горизонта.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Новая активная область на Солнце 25 февраля 2026
Новая активная область пока находится на скрытой части солнечного диска — ее не видно с Земли. Однако еще три недели назад, когда этот участок получалось разглядеть, там было пусто. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Эксперты отметили, что вчера на Солнце по инерции зафиксировали четвертый день без пятен, хотя в начале месяца была самая высокая активность за последние 26 лет. Тогда произошли шесть Х-вспышек и почти 70 событий класса М.

Группа темных пятен, которая вскоре появится на видимой части Солнца, пока не имеет номера. Предположительно, эта локация сформировалась два-три дня назад.

Группа стала источником вспышек, сила которых почти достигла М-уровня, но формально не преодалела его. Ученые объяснили, что на самом деле значение может быть выше: оборудование улавливает хуже из-за особенностей расположения области.

Зона 4366, по мнению специалистов, также остается активной, хотя при уходе за горизонт присутствовали признаки разрушения. Вчера приборы начали фиксировать магнитные петли, где предположительно находится объект.

Эксперты уточнили, что новая зона и локация 4366 никак не связаны. Первая располагается на юге, вторая — на севере звезды.

Согласно прогнозу, в среду, 25 февраля, на Земле сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка. Вероятность магнитных бурь составит 21%.