Синоптики назвали самый снежный город Европейской России

Новая волна снегопадов, которая пришла на европейскую территорию России, помогла обновить рекорд по объему выпавшей влаги. На первом месте снова оказался Саранск. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, только за последние сутки в городе прибавилось два сантиметра снега. Саранск увеличил толщину покрова с начала февраля на восемь сантиметров. В среду, 25 февраля, высота сугробов составила 132 сантиметра.

Обычно в последний месяц зимы в Саранске толщина снежного покрывала варьируется от 47 до 49 сантиметров. В этом году значение превысило норму более чем в два раза.