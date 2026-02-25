Синоптики назвали самый снежный город Европейской России

Новая волна снегопадов, которая пришла на европейскую территорию России, помогла обновить рекорд по объему выпавшей влаги. На первом месте снова оказался Саранск. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, только за последние сутки в городе прибавилось два сантиметра снега. Саранск увеличил толщину покрова с начала февраля на восемь сантиметров. В среду, 25 февраля, высота сугробов составила 132 сантиметра.
Близко к лидеру подобрался поселок Бисер, который располагается в Пермском крае. Там метеостанции зафиксировали 113 сантиметров снежного покрова.
Первое место в Центральной России занял город Алексин, который находится в Тульской области. Сугробы выросли до 94 сантиметров. За минувшие сутки прибавили четыре сантиметра.
Рекорд всей зимы в среду побила Москва. Высота сугробов на опорной станции ВДНХ достигла 73 сантиметров. Ранее лидером был февраль 1994 года: тогда лежал 72-сантиметровый слой снега. Согласно прогнозу, сегодня в столице продолжат идти небольшие осадки, которые прекратятся к четвергу.