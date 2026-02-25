Аномальные морозы возвращаются в Россию: синоптики назвали регионы

Воздушные массы со стороны Монголии дойдут до Дальнего Востока. В Приамурье, Приморье и Хабаровске пройдут осадки. Снег выпадет в Якутии, Бурятии, на Сахалине. В Забайкалье ожидаются метели и гололед. Скорость ветра составит от 15 до 20 метров в секунду.
На юге Камчатки, в Магадане и на востоке Чукотки в четверг и пятницу пройдет снег. На побережье прогнозируют метели с ветром до 22−25 метров в секунду.
В континентальной части Магадана, а также на северо-востоке Якутии усилится влияние арктического антициклона. Туда придут морозы. Также похолодает на западе Чукотки и севере Камчатки. Ожидается температура ниже климатической нормы на три-восемь градусов.
На погоду в Европейской России повлияет атлантический циклон. Проследует на юг страны, затронув Приволжье. Там пройдут осадки и образуется гололед.
В южных регионах к выходным поднимется ветер до 15−20 метров в секунду. В горной местности ожидается усиление потоков до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае сохранится лавиноопасность.
На северо-западе страны к пятнице разойдется снег. Причиной погодных изменений станет атлантический циклон. Местами ожидаются мокрый снег и метели с ветром до 13−18 метров в секунду. В прибрежной зоне порывы усилятся до 23 метров в секунду.