Аномальные морозы возвращаются в Россию: синоптики назвали регионы

Температурный фон в Сибири и на большей части Урала опустится к концу рабочей недели, 27 февраля, ниже климатической нормы от пяти до 10 единиц. Местами будет холоднее обычного на 11−16 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.