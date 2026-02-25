Ричмонд
Сезон аномалий: чем зима удивила Европу и Россию

Декабрь на большей части Европейской России выдался мягким и с небольшим количеством осадков. Средняя температура опередила норму на два градуса.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Итоги зимы 2025–2026 для России и Европы
Источник: Freepik

К концу декабря 2025 года ситуация начала меняться — наметился переход к холодам. Январские показатели подтвердили прогноз. Синоптики объяснили, что перемены были связаны с формированием атмосферного фронта над Европой. Об этом написали в издании Gismeteo.

Над территорией от Скандинавии до Русского Севера атмосферное давление оказалось выше среднего на 10−15 гектопаскалей. На западе Европы, наоборот, сильно снизилось. В южных районах Великобритании и северной части Франции давление установилось на 15 единиц ниже обычного. Подобный дисбаланс стал причиной нескольких экстремальных погодных явлений.

Температурные аномалии проявились ярко в странах Балтии и Беларуси: там несколько недель держались 30-градусные морозы. В Финляндии январь стал самым холодным за последние 30 лет.

В Скандинавии, Польше, Украине и Чехии среднемесячная температура оказалась на два-шесть градусов ниже нормы. Примечательно, что в Испании и Германии январь впервые за последние пять лет был холоднее положенного.

В центральной части России подобные морозы фиксировали лишь трижды с 2000 года. Предыдущие эпизоды были в 2006-м и 2010-м.

Осадки также распределились неравномерно. В Европе прошли рекордные дожди, которые вызвали наводнения. В европейской части России, напротив, отметили мощные снегопады. Местами за сутки прибавилось 30−50 сантиметров снежного покрова. В Рязанской области объем выпавших осадков превзошел норму более чем в три раза.

Еще одним последствием сложившейся метеоситуации стало рекордное обмеление Балтийского моря. Из‑за устойчивого преобладания восточных ветров уровень воды снизился. Потери составили около 390 миллиардов кубических метров.