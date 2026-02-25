Сезон аномалий: чем зима удивила Европу и Россию

К концу декабря 2025 года ситуация начала меняться — наметился переход к холодам. Январские показатели подтвердили прогноз. Синоптики объяснили, что перемены были связаны с формированием атмосферного фронта над Европой. Об этом написали в издании Gismeteo.
Над территорией от Скандинавии до Русского Севера атмосферное давление оказалось выше среднего на 10−15 гектопаскалей. На западе Европы, наоборот, сильно снизилось. В южных районах Великобритании и северной части Франции давление установилось на 15 единиц ниже обычного. Подобный дисбаланс стал причиной нескольких экстремальных погодных явлений.
Температурные аномалии проявились ярко в странах Балтии и Беларуси: там несколько недель держались 30-градусные морозы. В Финляндии январь стал самым холодным за последние 30 лет.
В Скандинавии, Польше, Украине и Чехии среднемесячная температура оказалась на два-шесть градусов ниже нормы. Примечательно, что в Испании и Германии январь впервые за последние пять лет был холоднее положенного.
В центральной части России подобные морозы фиксировали лишь трижды с 2000 года. Предыдущие эпизоды были в 2006-м и 2010-м.
Осадки также распределились неравномерно. В Европе прошли рекордные дожди, которые вызвали наводнения. В европейской части России, напротив, отметили мощные снегопады. Местами за сутки прибавилось 30−50 сантиметров снежного покрова. В Рязанской области объем выпавших осадков превзошел норму более чем в три раза.
Еще одним последствием сложившейся метеоситуации стало рекордное обмеление Балтийского моря. Из‑за устойчивого преобладания восточных ветров уровень воды снизился. Потери составили около 390 миллиардов кубических метров.