В Бразилии число жертв наводнения выросло до 46

25 февраля власти Бразилии сообщали, что количество погибших от последствий проливных дождей не превышало 30, а число эвакуированных граждан — 440. В Бразилии в период с декабря по март ежегодно наблюдается сезон дождей с частыми ливнями, наводнениями и оползнями. Однако по итогам февраля 2026 года количество осадков в южных и восточных штатах превысило норму. А для города Жуиз-де-Фора прошедший месяц стал самым дождливым за всю историю поселения.