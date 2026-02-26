Мокрый снег и дожди продолжат захватывать юг России

В южных регионах России продолжит бушевать ненастный циклон. В Крыму пройдет мокрый снег, на Кубани — дожди, в горах — снегопады. В Севастополе — +3 °С, в Сочи — +9 °С, в Краснодаре — +6 °С, в Астрахани — +4 °С.
На севере европейской территории России сохранится снег, но потеплеет. На северо-западе установится слабый «минус», однако усилится ветер и пройдет мокрый снег. В Пскове — −1 °С, в Волгограде — −6 °С, в Воркуте — −21 °С.
В центральной части снегопады прекратятся, сугробы начнут оседать. В Ярославле — −5 °С, в Калуге — −2 °С, в Орле — −1 °С, в Кирове — −6 °С, в Самаре — −7 °С, в Курске, Воронеже и Тамбове — около нуля градусов.
В Сибирь придут новые порции холодного воздуха. В Норильске и Омске сегодня ожидаются практически одинаковые показатели: от −23 до −25 °С. Сдержаннее морозы покажут себя на Байкале и Урале. В Салехарде — −27 °С, в Екатеринбурге — −14 °С, в Барнауле — −20 °С, в Иркутске — −16 °С.
На Чукотке в четверг, 26 февраля, температура опустится до −30 °С. Резкое похолодание ожидает Якутск: термометр покажет −13 °С. В Мирном — −20 °С, в Тикси — −28 °С, в Анадыре — −22 °С. Во Владивостоке установится +1 °С, в Хабаровске — −2 °С, в Благовещенске — −10 °С.
На Камчатке укрепится оттепель, но сохранится ненастье. В регионе сегодня пройдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
В Санкт-Петербурге пройдут метели, ожидается −2 °С. В Москве — −3 °С, без осадков. Геомагнитная ситуация на Земле сложится неустойчивая.