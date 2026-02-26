Наводнение в Бразилии вынесло гробы на городские улицы: видео

В штате Минас-Жерайс наводнение началось в прошлые выходные. Во вторник, 24 февраля, критическая ситуация сложилась в городе Уба. Улицы превратились в реки. В среду, 25 февраля, уровень воды уменьшился. В ночь на четверг, 26 февраля, дожди усилились. Об этом сообщили в издании CNN Brasil.