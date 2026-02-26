Ричмонд
Наводнение в Бразилии вынесло гробы на городские улицы: видео

В стране продолжают идти сильные дожди — ситуация в регионах ухудшается. Согласно прогнозу, шторм продолжится.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 754 мм рт. ст. +7°
Такси в воде — наводнение в Бразилии 26 февраля 2026, плывут гробы
Источник: Freepik

В штате Минас-Жерайс наводнение началось в прошлые выходные. Во вторник, 24 февраля, критическая ситуация сложилась в городе Уба. Улицы превратились в реки. В среду, 25 февраля, уровень воды уменьшился. В ночь на четверг, 26 февраля, дожди усилились. Об этом сообщили в издании CNN Brasil.

Из-за обильных осадков в городе вновь началось наводнение. Вода затопила склад и выставочный зал похоронного бюро. Вместе с потоками оттуда вымыло гробы, которые поплыли по улицам. Происшествие сняли на видео местные жители.

Согласно обновленной информации, в штате Минас-Жерайс насчитывается 48 погибших. Еще 19 граждан считаются пропавшими без вести.

В муниципалитете Жуиз-де-Фора эвакуировали около 400 человек. Около 3000 жителей лишились домов. Местные власти сообщили о 42 погибших и 17 пропавших без вести.

В Убе зарегистрировали шесть смертей. Двоих граждан до сих пор не нашли. Без крова остались 26 жителей, 178 человек покинули дома.

Власти штата сообщили, что основная задача — предотвратить новые жертвы и распространение заболеваний, которые могут начаться после ухода стихии. Многие здания остались без электричества. Кроме того, отмечается загрязнение питьевой воды.

Специалисты уже приступили к оценке рисков для местного населения. В регионе организовали пункты временного размещения с доступом к чистой воде.

Ранее из-за наводнения в Бразилии сложился дом.