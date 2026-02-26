У вспышек на Солнце обнаружили неожиданную опасность для землян

Во время мощных солнечных вспышек плотность электронов в ионосфере может резко возрастать, формируя отрицательно заряженный слой. Через так называемую емкостную связь этот заряд способен индуцировать сильные электрические поля в микрополостях внутри горных пород. Расчеты показывают, что возникающее электростатическое давление может достигать нескольких мегапаскалей — величин, сопоставимых с приливными и гравитационными напряжениями, которые уже считаются факторами, влияющими на устойчивость разломов.