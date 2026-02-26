Изменение климата угрожает пищевым цепочкам в тропиках

Эксперты объяснили, что изменения отразятся на всей экосистеме. Если растение распускается не вовремя, может не успеть опылиться. Например, перелетные птицы, которые помогают в этом процессе, прилетят, когда нектар еще не будет готов. Аналогично животные, питающиеся только определенными плодами, останутся без пищи. Такие изменения способны нарушить или даже разрушить пищевые цепочки тропических лесов.