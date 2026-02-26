Изменение климата угрожает пищевым цепочкам в тропиках

Исследование затронуло несколько стран: Бразилию, Эквадор, Гану и Таиланд. Охватило 230-летний период — с 1794 по 2024 год, 8000 экземпляров растений из 33 видов. Ученые взяли музейные образцы и проследили динамику цветения культур, которые встречаются в тропиках. Результаты работы опубликовали в издании Plos One.
Выяснилось, что сроки смещаются в среднем на два дня за десятилетие. Например, бразильский амарант теперь цветет на 80 дней позже, чем в 1950 году, а ганский кустарник — на 17 дней раньше, чем полвека назад.
Ранее считали, что тропические регионы, где сезонные колебания температуры невелики, меньше подвержены влиянию климатического кризиса. Однако новое исследование опровергло эту гипотезу.
Эксперты объяснили, что изменения отразятся на всей экосистеме. Если растение распускается не вовремя, может не успеть опылиться. Например, перелетные птицы, которые помогают в этом процессе, прилетят, когда нектар еще не будет готов. Аналогично животные, питающиеся только определенными плодами, останутся без пищи. Такие изменения способны нарушить или даже разрушить пищевые цепочки тропических лесов.
