Февраль в Москве вошел в четверку самых снежных в истории

Такое количество выпавшей влаги поставило текущий месяц на четвертую строку по снежности за всю историю метеонаблюдений. Еще больше осадков синоптики фиксировали только три раза: в 1996, 2001 и 2021 годах.
Эксперт объяснил, что установить новый рекорд удалось из-за снегопадов в январе и холодов в конце календарной зимы. Оттепель с начала года была только один раз и длилась недолго — снежный покров не осел.
После сильного снегопада, который прошел в столичном регионе 20 февраля, уровень снежного покрова поднялся на шесть сантиметров. Больше всего осадков выпало на Балчуге: там высота снежного покрывала дошла до 83 сантиметров.
Напомним, что самым снежным городом в Европейской России признали Саранск. Сегодня там снова зафиксировали обновление рекорда. Сугробы подросли на три сантиметра: высота составила 135 сантиметров.