Февраль в Москве вошел в четверку самых снежных в истории

За текущий месяц осадков выпало больше нормы на 60%. Сегодня синоптики зарегистрировали новый рекорд.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Щенок на снегу — высота снега в Москве 26 февраля 2026, рекорд
В четверг, 26 февраля, на метеостанции МГУ зафиксировали 74 миллиметра осадков. При этом климатическая норма для периода составляет 46 миллиметров. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такое количество выпавшей влаги поставило текущий месяц на четвертую строку по снежности за всю историю метеонаблюдений. Еще больше осадков синоптики фиксировали только три раза: в 1996, 2001 и 2021 годах.

Эксперт объяснил, что установить новый рекорд удалось из-за снегопадов в январе и холодов в конце календарной зимы. Оттепель с начала года была только один раз и длилась недолго — снежный покров не осел.

Согласно обновленной информации, сугробы возле МГУ выросли до 86 сантиметров. Это самая большая высота снежного покрова за последние 72 года. Прежним лидером был 2013-й: тогда в городе лежали 77-сантиметровые сугробы.

После сильного снегопада, который прошел в столичном регионе 20 февраля, уровень снежного покрова поднялся на шесть сантиметров. Больше всего осадков выпало на Балчуге: там высота снежного покрывала дошла до 83 сантиметров.

Напомним, что самым снежным городом в Европейской России признали Саранск. Сегодня там снова зафиксировали обновление рекорда. Сугробы подросли на три сантиметра: высота составила 135 сантиметров.